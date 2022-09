Tennis, bene le società molisane nei tornei fuori regione

Sarà senz’altro un’annata da ricordare per le formazioni molisane incluse nei campionati interregionali minori.

Al cospetto dei più blasonati circoli abruzzesi, alcuni sodalizi delle province di Campobasso e Isernia si sono vestiti d’autorità nei tornei a squadre che di solito sono monopolizzati dalle forti compagini della zona di Pescara, Lanciano e Teramo.

A metà luglio, l’Urban Sport del rione Vazzieri ha conquistato la serie D-2 dopo una cavalcata impetuosa culminata con la vittoria decisiva ottenuta ai danni del C.T. Vasto. Un mese prima, si erano resi protagonisti, proprio in serie D-2, i tennisti boianesi di Antonio Prioriello che sconfiggendo il T.C. Sulmona avevano ottenuto, contro pronostico, la promozione in serie D-1 ed ecco, infine, il successo dei giocatori isernini che in quest’ultimo scorcio di stagione, hanno staccato il pass per il prossimo campionato a squadre di serie D-3. Francesco Antonucci, Carlo Masi, Pierluigi De Bellis ed Emanuele Ercolano, non soltanto hanno ottenuto il passaggio di categoria in serie superiore ma sono pure giunti alla fase finale del tabellone interregionale di serie D-4.

L’ultimo atto di domenica, contro l’A.S. Sulmona, avrà per i tennisti pentri, il sapore di una festa, indipendentemente dall’esito finale.