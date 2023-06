Tennis, è tutto pronto per il gran finale dell’Open di Bojano

Terminato anche il penultimo tabellone, Antonio Prioriello ha avviato il main draw e tocca, allora, ai semiprofessionisti: a contendersi il titolo conclusivo saranno in quattro oltre ai tre tennisti provenienti dalle qualificazioni: Davide Festa (classifica 2-8) beneventano ma tesserato con l’A.T. Campobasso (è stato ingaggiato nello scorso inverno per supportare Berzo e gli altri rossoblù nel campionato a squadre interregionale di serie C) potrebbe sfidare nella semifinale della parte alta del tabellone, Alessandro Aufiero (2-7) in una sorta di derby tutto campobassano. Prima di questo match, però, il campano dovrà superare il corregionale Francesco Romano (3-2) che è uno dei tre giocatori provenienti dal comparto di terza categoria. Nella parte bassa del tabellone, gli altri due semiprofessionisti sono Francesco Taccone (Country Sport Avellino) e Francesco Pallavanti (T.C. 2002 di Benevento) anche loro posizionati 2-7 sulla piramide nazionale proprio come Aufiero. I due giocatori di serie B, prima di affrontarsi nella seconda semifinale, dovranno superare rispettivamente Emanuele Papa (classificato 3-1 del T.C. 2002) e Liberato Napolitano altro 3-1 appartenente ad un club della provincia di Avellino.

Ultimi diritti e rovesci anche nella sezione femminile che non promette partite equilibrate: Federica Papa, infatti, dall’alto della sua classifica (2-8) non sembra poter essere impensierita più di tanto dalle due qualificate (Martina Coghi ed Emma Di Lembo) e neppure da Maya Amicone (3-3) che sta giocando un ottimo tennis ma di tutt’altro livello rispetto a quello della testa di serie numero uno del seeding.

Ancora da confermare gli orari delle finali di domenica ma è probabile che lo staff boianese fissi le chiusure delle sezioni intermedie di mattina o nel primo pomeriggio per poi incastonare la finalissima intorno alle 17,30.