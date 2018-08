Terremoto, i Vigili del Fuoco a lavoro anche a Ferragosto. Insieme all’Anas per la verifica dei piloni della diga

Per tutta la notte scorsa la sala operativa 115 ha ricevuto telefonate per informazioni circa le scosse di terremoto, in mattinata si sono ridotte fino a cessare completamente.

Non sono stati effettuati interventi per soccorso inerenti la scossa sismica ma solo alcune verifiche a Larino e Termoli, che hanno dato esito negativo.

Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale hanno monitorato il territorio raggiungendo tutti i paesi di competenza. Attualmente i caschi gialli stanno supportando il personale Anas per la verifica dei piloni della diga del Liscione, utilizzando un battello pneumatico.

I Vigili del Fuoco di Campobasso, coordinati dal comandante Cristina D’Angelo e dal funzionario di servizio, sono in piena attività con le squadre ordinarie pronte a partire per ogni tipologia di soccorso o criticità che dovesse verificarsi sul territorio, sia dalla sede centrale di Campobasso che dai distaccamenti di Termoli e di Santa Croce di Magliano.

Attive e disponibili anche le squadre del soccorso acquatico e dell’antincendio boschivo con personale altamente specializzato che, in caso di estrema necessità, potrà essere utilizzato per qualunque tipologia d’intervento.

“Con un pensiero rivolto ai i colleghi impegnati anche loro per l’emergenza verificatasi a Genova”, i Vigili del Fuoco di Campobasso sono vicini a tutti i cittadini per garantire un Ferragosto sicuro e monitorato.