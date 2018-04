Toma rettifica la comunicazione sull’interruzione della campagna elettorale: “Solo per gli appuntamenti elettorali. Regolarmente in Piazza Pepe”

In relazione al comunicato stampa “REGIONALI: TOMA, SOSPENDO CAMPAGNA PER RISPETTO OPERAIO DECEDUTO” precedentemente inviato, si precisa che l’interruzione della campagna è stata relativa agli appuntamenti pomeridiani assunti e non già alla chiusura della campagna elettorale per la quale è confermata la partecipazione in Piazza Prefettura a Campobasso.