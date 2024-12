Torneo minibasket ‘Per Crescere Insieme’, successo per la terza edizione

Grande successo per il torneo di minibasket ‘Per Crescere Insieme’ organizzato dalla Scuola Minibasket Campobasso giunto alla terza edizione. In campo sono scesi i piccoli cestisti delle categorie Aquilotti (2014-15) di Polisportiva Città di Solofra, Latina Basket, Nuova Pallacanestro Marano e Minibasket Mugnano, Step Back Caiazzo, Cestistica Academy San Severo.

Una giornata vissuta all’insegna del confronto e del divertimento con mini partite giocate su due campi nell’evento ospitato dal Cus Molise. Un appuntamento che ha richiamato sugli spalti dell’impianto di viale Manzoni tanti spettatori e famiglie che hanno assistito con grande gioia ed entusiasmo all’evento diventato ormai punto di riferimento per diverse società provenienti da fuori regione. Basket ma anche turismo, con la visita nella prima parte del pomeriggio al Museo Archeologico Nazionale di Campobasso che ha lasciato un segno positivo in tutti i partecipanti.

“Siamo soddisfatti di come è andata – argomenta Mario Greco – è stata una giornata all’insegna dello sport della socializzazione che ha confermato quanto lo sport sia un volano importante per la crescita dei singoli atleti ma anche di tutta la comunità. Al di là dell’aspetto tecnico che a questa età è secondario, vedere felici i bambini è stata la soddisfazione più grande per noi”.

Una terza edizione che sarà sicuramente una base per nuovi importanti obiettivi futuri. “Sappiamo che migliorarsi è sempre difficile ma cercheremo di fare sempre qualcosa di più. Siamo molto contenti del fatto che anche le società che per la prima volta sono venute a Campobasso hanno apprezzato molto la nostra organizzazione e abbiano condiviso con noi una giornata all’insegna dello sport e del divertimento”.

Durante la pausa pranzo, poi, i bambini sono stati insieme per un momento di condivisione che ha sicuramente lasciato segnali importanti in prospettiva futura. Non ci sono stati materialmente vinti e vincitori ma a primeggiare è stato lo sport.

“Un grazie – chiosa Mario Greco – a tutte le società intervenute, ai direttori di gara, alle famiglie, ai collaboratori della Scuola Minibasket Campobasso, al Cus Molise che ci ha ospitato e alle aziende che hanno deciso di legare il loro nome alla nostra manifestazione”.