Un torneo di calcio a 9 per dire ‘no’ alla discriminazione: il 12 e il 19 ottobre appuntamento allo Sturzo

‘Arena Mondiale’ è un torneo di calcio a 9, che si terrà venerdì 12 e 19 ottobre 2018 dalle ore 15 alle 19 al campo sportivo ‘Sturzo’ di Campobasso.

‘Il calcio contrasta la discriminazione’ è il tema dell’iniziativa, organizzata da varie associazioni: Dalla Parte degli Ultimi, in collaborazione con Network Fare, Asi, Sprar, Chaminade Campobasso, col supporto della Provincia di Campobasso.

Un modo per mettere in luce il tema dell’integrazione e contro la discriminazione in tutte le sue forme.