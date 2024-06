Ballottaggio, ultime ore prima del silenzio. Stasera in piazza i comizi conclusivi. De Benedittis e Forte pronti a convincere gli elettori

Ultimo giorno di campagna elettorale a Campobasso con i comizi conclusivi dei candidati alla carica di sindaco per il centrodestra, Aldo De Benedittis, e il centrosinistra, Marialuisa Forte.

La Forte chiuderà la sua campagna elettorale in vista del ballottagio di domenica e lunedì 23 e 24 giugno, questa sera in Piazza Vittorio Emanuele II.

Mezz’ora dopo sarà la volta, in Piazza Pepe, di Aldo De Benedittis.

Intanto, ieri sera, per quest’ultimo è arrivato in città Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli D’Italia che ha fatto il punto sull’autonomia differenziata. “Ora la sinistra dice di non volerla, ma sono stati loro i promotori. L’attuale governo ha semplicemente fatto in modo di attuare un provvedimento capace di non dividere il Paese, attraverso i LEP – Livelli essenziali di prestazioni. Non ci saranno territori che diventeranno più ricchi rispetto ad altri”, ha assicurato Donzelli, che ha poi fatto sapere che la Biblioteca Albino di Campobasso riaprirà presto.

Di parere contrario la coalizione di centrosinistra della Forte, per la quale l’Autonomia differenziata spaccherà il Paese in due e danneggerà il Molise. La medesima coalizione si è riunità sempre ieri sera in via Garibaldi, dinanzi l’ex mattatoio, dove sono in corso i lavori per trasformarlo in polo culturale. “Entro due anni sarà concluso”, ha assicurato Roberto Gravina, consigliere regionale e già sindaco del capoluogo.