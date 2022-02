Diventare sommelier: al via il corso a Campobasso e Termoli

A partire dal 1° marzo 2022 diventare sommelier è sempre sempre più affascinante e sempre più semplice. A Campobasso è Termoli prende, infatti, il via un nuovo percorso formativo organizzato dalla Fondazione Italiana Sommelier Molise, Centro Internazionale per la Cultura del Vino e dell’Olio.

Per chi vuole conoscere il vino, imparare a degustarlo e a scoprire la magia del perfetto abbinamento enogastronomico, l’appuntamento è il 1° marzo da Bibenda Galleria del Vino in via Principe di Piemonte a Campobasso e il 2 marzo a Termoli presso La Vida.



Diventare Sommelier significa ampliare le proprie possibilità sia nel settore lavorativo che in quello privato, grazie all’opportunità di partecipare a tantissime occasioni conviviali, di degustazione, di viaggio, condivise con i wine lover provenienti da tutto il mondo.

La Fondazione Italiana Sommelier Molise, Centro Internazionale per la Cultura del Vino e dell’Olio è, infatti, l’unica a rilasciare sia l’attestato nazionale che quello internazionale da Sommelier.

Il corso di formazione professionale per sommelier prevede: cinquantadue lezioni teoriche e pratiche; materiale didattico con cinque testi e tre quaderni di degustazione; sei bicchieri Riedel; una cantina in degustazione di 160 etichette tra i più grandi del mondo (da Gaja a Sassicaia, Champagne e grandi Franciacorta); due cene, una visita presso un’azienda vitivinicola e ben 2 attestati, il Diploma di Qualificazione Professionale di fondazione Italiana Sommelier e il Diploma internazionale di Sommelier di Worldwide sommelier Association, riconosciuto in 31 Paesi del Mondo.

La Fondazione Italiana Sommelier, Centro di cultura del Vino e dell’Olio, con il Riconoscimento Giuridico della Repubblica Italiana è anche il Mondo Bibenda, un sito con un’importante Rivista e una Guida ai migliori Vini, Oli, Grappe e Ristoranti d’Italia: un gruppo di cultura universale del vino da 56 anni.

Per tutte le informazioni è possibile contattare il 377 089 8581 e/o mandare una mail a info@fondazionesommeliermolise.it.