Pallacanestro serie A1, conclusa la prima settimana di preparazione della Magnolia Campobasso

Con la doppia seduta del sabato si è conclusa la prima settimana di lavoro in casa La Molisana Magnolia Campobasso. Dopo un’ultima domenica di agosto di relax, domani si entrerà nel secondo step del percorso dei #fioridacciaio che, tra lunedì e martedì, ritroveranno i quattro elementi che devono unirsi all’organico. Reduci dagli Europei di 3×3 a Vienna, raggiungeranno il Molise la capitana Stefania Trimboli, fuori con le azzurre già nella fase a gironi, e la polacca Aleksandra Zięmborska che, con la nazionale del suo paese, è tra le top for dell’appuntamento austriaco. Con loro anche Emma Giacchetti – il prospetto reduce dai Mondiali under 17 in Messico e dagli Europei under 18 con l’Italbasket – nonché la pivot nigeriana Pallas Kunaiyi, capace, con le tigri, di fare la storia, centrando i quarti di finale alle Olimpiadi di Parigi dove è stato fatale l’incrocio con gli Stati Uniti, poi medaglia d’oro. Così, da mercoledì, i #fioridacciaio si ritroveranno a lavorare al completo sul parquet dell’Arena.

PRIME IMPRESSIONI Da parte sua, peraltro, il coach delle magnolie Mimmo Sabatelli è già particolarmente soddisfatto di quella che è stata la prima settimana di lavoro.

«Sono molto contento di quanto fatto perché, nonostante non fossimo al completo, le ragazze hanno lavorato sodo principalmente sotto l’aspetto fisico, ma hanno messo anche grande attenzione su quelle che sono state le prime regole che ci siamo dati. Lo hanno fatto col sorriso e con tanta voglia di dare il massimo».

FOCUS YANKEE Uno zoom particolare c’è stato anche sull’esterna italostatunitense Sara Scalia, che già aveva lavorato individualmente nelle scorse settimane in città ed ora ha potuto vivere una settimana intera col gruppo.

«Si sta integrando pian piano – spiega – anche in virtù di un cambiamento rispetto a quello che era il suo contesto nell’Ncaa. Ma la forza di questo team è la coesione che già il roster ha saputo dimostrare nella scorsa stagione e che sta emergendo anche in questa e, senz’altro, le giocatrici già presenti faranno sì che le new entry si possano trovare al meglio in questo contesto».

FRONTE GIOVANILE Buone impressioni, poi, sono state destate dal quartetto composto da Benedetta Bocchetti, Marta Moscarella, Beatrice Cerè e Francesca Grande.

«Hanno approcciato al meglio questa settimana e se Bocchetti e Grande, per certi versi, avevano già in passato esperienze con team senior, sia Cerè e Moscarella hanno dimostrato di volersi far trovare pronte, mettendoci attenzione e tanta voglia».

GRUPPO AL COMPLETO Nel frattempo, nei prossimi giorni, Sabatelli ed il suo staff potranno confrontarsi con tutto quanto il roster della prima squadra.

«Sarà un ulteriore momento di forte integrazione perché alcuni elementi avranno diverso lavoro nelle gambe, altre avranno avuto davanti un periodo di riposo. Sarà perciò necessaria la giusta gestione nei primi giorni per poi, entro la fine della prossima settimana, lavorare secondo un canovaccio specifico, inserendo, dopo una prima settimana senza contatti fisici, anche quest’ulteriore dimensione nel gioco».

FOCUS MOLTEPLICI Il tutto a fronte di un mantra specifico, quello legato alla difesa forte e alla transizione. «Sono il nostro mantra – aggiunge il coach – ma, aumentando le rotazioni, potremo avere maggiori soluzioni ed un maggior numero di punti nelle mani, situazioni che faranno sì che non solo a difesa del nostro canestro, ma anche attaccando quell’avversario, potremo far emergere pienamente le nostre qualità».

SECONDA SETTIMANA Nello specifico, per quella che sarà la seconda settimana, le priorità saranno «su contatti e regole difensive, mettendo ulteriore carne al fuoco – chiosa Sabatelli – e cercando di inserire tanta benzina nelle gambe a livello fisico nella consapevolezza che, tra settembre e novembre, avremo davanti tre mesi particolarmente impegnativi».

SERIE B CONFERMATA Nel frattempo iniziano ad arrivare notizie anche per il fronte del vivaio e per la formazione di riferimento che si disimpegnerà sul fronte senior.

Il club del capoluogo di regione sarà, ancora una volta, inserito nel torneo di serie B con la Campania. Giovedì scorso, presso la sede del locale comitato regionale della Federbasket, c’è stato il sorteggio dei due gironi di prima fase del torneo cadetto, che quest’anno non ha previsto una ripartizione territoriale come nella scorsa stagione. I #fiorellinidacciaio sono stati inseriti nel raggruppamento B con due pugliesi (Fasano e Dinamo Taranto), tre campane (Battipaglia, Castellammare di Stabia e Marigliano) ed una calabrese (il Catanzaro).

Nell’altro girone – l’A – invece tre campane (Ariano Irpino, Virtus Benevento ed Angri), due pugliesi (Fasano e Dinamo Taranto), una lucana (Basilia Potenza) ed una calabrese (il Rende del coach isernino d’adozione Ciro Cardinale).

Il gruppo affidato all’ampiamente confermato coach Gabriele Diotallevi – complici anche gli elementi andati in prestito in A2 per proseguire nella propria crescita ed avere minutaggio nelle categorie superiori – sarà ridisegnato in larga parte e vedrà il cuore dell’under 17 con alcuni elementi dell’under 19 sul parquet per un percorso che dovrà dare basi di rilievo al team in vista della nuova campagna in vista delle finali nazionali di categoria che, nello scorso torneo, ha fruttato ben due scudetti.