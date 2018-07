Bocce, al duo Coppola-Pappacena della Monastier Treviso il 34° Trofeo ‘Città di Termoli’

Va ai portacolori della Monastier Treviso, Luigi Coppola e Giuseppe Pappacena, il 34° Trofeo ‘Città di Termoli’, gara di bocce, a carattere nazionale, specialità coppia, riservata agli atleti delle categorie A e B. Cinquantaquattro le coppie al via di una manifestazione storica del calendario nazionale della Federbocce.

Gli atleti del club trevigiano in finale hanno superato, per 12-8, il binomio beneventano della Ferrini, composto da Alessandro Di Pietro e Carmine Chiumento.

Sul gradino più basso del podio, estromessi alle semifinali, le coppie formate da Michele Crispino e Giovanni Ricci della Santa Chiara di Pozzuoli (terzi) e Marco Di Maria con Vincenzo Iengo del Bocciodromo Comunale di Campobasso (quarti), quest’ultimi anche i primi molisani della competizione.

A vincere il raggruppamento eliminatorio anche l’altro duo molisano dell’Avis Campobasso, formato da Angelo Colitti e Maurizio Silvaroli, giunti al sesto posto finale.

“Siamo felici per il livello della competizione – le parole del presidente della Madonna delle Grazie Termoli, Gianfranco Di Fonso – Peccato soltanto di non aver avuto nostri portacolori alle fasi finali. Stiamo lavorando per far crescere la nostra società e, a tal fine, stiamo operando su più fronti, quello agonistico, femminile, giovanile e paralimpico”.

“Cinquantaquattro coppie ai nastri di partenza nell’ultima domenica di luglio sono un ottimo riscontro – ha affermato il presidente della FIB Molise, Angelo Spina – A vincere due atleti di caratura nazionale, portacolori di una delle società più forti d’Italia. La nostra stagione, quest’anno, non conosce soste, in quanto i nostri atleti sabato 4 agosto saranno in campo in Abruzzo alla gara individuale nazionale di San Salvo, l’11 è in programma una notturna a Vinchaturo, mentre il 18 a Frosolone si disputerà il 2° trofeo ‘Museo del Profumo’. A settembre, invece, sono in calendario una serie di eventi promozionali, in vista della campagna tesseramento 2019; mentre, a ottobre inizierà la nuova stagione agonistica con tante gare in calendario e tantissime novità in programma”.

La classifica finale del 34° Trofeo ‘Città di Termoli’

1° Giuseppe Pappacena – Luigi Coppola (Monastier Treviso)

2° Alessandro Di Pietro – Carmine Chiumiento (Ferrini Benevento)

3° Michele Crispino – Giovanni Ricci (Santa Chiara Pozzuoli)

4° Marco Di Maria – Vincenzo Iengo (Bocciodromo Comunale Campobasso)

5° Massimo Corrado – Raffaele Catugno (Santa Chiara Pozzuoli)

6° Angelo Colitti – Maurizio Silvaroli (Avis Campobasso)

7° Francesco Gaudio – Sebastiano Coone (La Campagna Saviano).

Direttore di gara: Lucio Fiorella, arbitro nazionale del Comitato di Campobasso.

Arbitri di campo: Donato Cercia e Silvio Calabrese.