Bocce, alla Monforte Campobasso la gara nazionale va alla terna Formato, Massimo e Grano

La manifestazione ‘Il Diavolo dei Misteri’, Trofeo ‘Mario Nugnes’, è rimasta in Molise. Ad aggiudicarsi le due gare, organizzate dalla Bocciofila Monforte Campobasso, infatti, sono stati Giuseppe Formato (presidente della società campobassana), Luigi Massimo e Roberto Grano della Monforte, che hanno vinto la terna a carattere nazionale, e Marianna Di Mucci della società La Rocca Oratino, prima nella kermesse individuale riservata alle donne.

La due giorni boccistica campobassana ha visto oltre duecento tra atleti e atlete fronteggiarsi sulle corsie di gioco del territorio molisano.

“Sono stati due giorni di sport in Villa de Capoa – ha affermato il presidente della Bocciofila Monforte Campobasso, Giuseppe Formato, vincitore della kermesse – Abbiamo avuto oltre duecento atleti provenienti da tutto il Centro-Sud, che hanno onorato le due gare e la memoria dell’amico Mario Nugnes. Ringrazio la famiglia che ha deciso di condividere questa iniziativa. Come società organizzatrice non potevamo chiedere di meglio, poiché abbiamo vissuto un fine settimana sportivo di grande livello con la vittoria della terna nazionale che ha rappresentato la ciliegina sulla torta”.

“Siamo soddisfatti di come si è svolto il fine settimana boccistico della Bocciofila Monforte Campobasso – le parole del presidente della FIB Molise, Angelo Spina – Abbiamo gestito bene la due giorni di gare, rispettando i protocolli per fronteggiare l’emergenza sanitaria e, approfittando dei campi all’aperto di Villa de Capoa, abbiamo avuto l’opportunità di giocare sotto gli alberi del parco cittadino. È stato un po’ come tornare indietro nel tempo. Abbiamo visto tanti curiosi, che passeggiavano in Villa de Capoa, fermarsi a guardare gli incontri, fotografare e filmare momenti della gara. Abbiamo ricordato un amico, Mario Nugnes, e ciò che è stato più bello condividere questa manifestazione con la famiglia del compianto giocatore di bocce e propulsore dell’attività sul territorio regionale per oltre trenta anni”.

Le classifiche finali delle gare ‘Il Diavolo dei Misteri’, Trofeo Mario Nugnes.

Terna Nazionale (62 formazioni): 1^ Giuseppe Formato, Luigi Massimo, Roberto Grano (Bocciofila Monforte Campobasso); 2^ Paolo Graziano, Giacomo Gervasio, Simone Picaro (Nuova Aurora Foggia); 3^ Enrico Bifulco, Raffaele Vorraro, Nicola Bonagura (Libertas Sant’Antonio Scafati); 4^ Marco Petitta, Piergiorgio Ianni, Fabio Benacquista (Casalvieri); 5^ Sergio Di Renzo, Marco Zuccarini, Massimo Ferrone (Torrese Torre de’ Passeri); 5^ Bruno De Iorio, Mario Spada, Nicandro Penna (Il Laghetto Venafro); 7^ Francesco Paolo Scopece, Roberto Maresca, Alfredo Palumbo (Nuova Aurora Foggia); 8^ Tommaso Guerriero Stravino, Giuseppe Viscovo, Tommaso Piatti (Città di Nola). Direttore di gara: Cosimo Iuliano, arbitro nazionale dell’AIAB Campania.

Individuale Regionale femminile (24 formazioni): 1^ Marianna Di Mucci (La Rocca Oratino); 2^ Caterina Morlacchetti (Madonna delle Grazie Termoli); 3^ Gerardina Rescigno (Enrico Millo Baronissi); 4^ Patrizia Melideo (Frosolonese); 5^ Fernanda Ricciuti (La Torre Vinchiaturo). Direttore di gara: Lucio Fiorella, arbitro regionale dell’AIAB Molise.

Intanto, oggi, 1° giugno 2021, dalle 14,30, è in programma il Trofeo ‘Lelio Pallante’, coppia regionale, organizzata dalla Bocciofila Frosolonese del presidente Pasquale Mangione; a cui farà seguito domani, mercoledì 2 giugno 2021, il Trofeo ‘Città di Frosolone’, gara nazionale individuale riservata alla categoria A.