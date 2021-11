Bocce, la Monforte Campobasso alla final eight scudetto di Bergamo

Risultato straordinario e storico per la Bocciofila Monforte Campobasso, società presieduta da Giuseppe Formato, che ha staccato il pass per le final eight scudetto dei Campionati Italiani di Società di Prima Categoria, ovvero la competizione in cui le squadre sono composte da atleti di categoria A.

Le finali, in programma il 13 e 14 novembre 2021 al Centro Tecnico Federale di Bergamo, sono state conquistate al termine di un percorso costellato da dieci successi in altrettanti incontri di campionato.

La squadra rossoblù, allenata da Giovanni De Luca, ha prima superato il girone eliminatorio molisano, vincendo tutti e sei gli incontri previsti, chiudendo la classifica a punteggio pieno con 18 punti, 40 set vinti agli otto punti su 48 disputati, nei quali la Monforte ha totalizzato 354 punti (media di 7,3), subendone appena 173 (media di 3,6).

Superata la fase regionale, la Monforte Campobasso è stata in grado di eliminare due formazioni laziali, entrambi particolarmente temibili. Così, il roster rossoblù ha prima eliminato i frusinati del Casalvieri, imponendosi 6-2 all’andata e 3-2 al ritorno (incontro sospeso con la qualificazione acquisita); mentre, nella finale di raggruppamento il team di De Luca ha mandato ko la Viterbese col 5-3 casalingo dell’andata e il 4-3 (anche in questo caso partita sospesa a risultato acquisito) nella Città dei Papi.

Per la prima volta, una società molisana prenderà parte alle final eight scudetto nella categoria principe, ponendosi già oggi tra le prime otto società d’Italia. Un traguardo importante per l’intero movimento boccistico.

I protagonisti della cavalcata vincente, già proiettati alle finali di Bergamo, sono: il capitano Giovanni Colitti, Antonio Verdone, Gianluca Tarantino, Giuseppe Mignone, Alfonso Fontanella, Giuseppe Ferrara e Sebastiano Coone. In particolare, gli atleti campani Tarantino, Mignone e Fontanella già, in passato, hanno vissuto una simile esperienza, vincendo lo scudetto con le loro ex società.

“Sono felice di quanto fatto dalla Bocciofila Monforte Campobasso – il commento del presidente della FIB Molise, Angelo Spina – Un progetto, nato e condiviso col presidente della società e mio collaboratore, Giusepe Formato, votato a portare sul territorio molisano un contesto agonistico di livello nazionale. Siamo riusciti al primo colpo a qualificarci per le finali scudetto. Una programmazione nata in pieno Covid, quando abbiamo deciso di provare a costruire una squadra in grado di poter competere a livello nazionale”.

“Per il movimento boccistico molisano è importante avere una squadra di riferimento, perché l’idea è quella di permettere ai nostri migliori giovani di allenarsi con i protagonisti di questa cavalcata, che ci auguriamo possano regalarci ancora tante belle emozioni – ha proseguito Spina – Per crescere è indispensabile avere un polo agonistico, perché le bocce, giocate ad alti livelli, richiedono enormi sacrifici tra allenamenti e trasferte per prender parte a campionati e gare. Abbiamo l’opportunità, se dovessimo arrivare alle semifinali, di guadagnare sul campo il titolo della serie A2, la cadetteria nazionale, ponendo la Monforte Campobasso e le bocce al pari delle altre realtà sportive regionali, che da alcuni anni disputano i massimi campionati nazionali a squadre, come il Campobasso nella serie C di calcio, la Magnolia nell’A1 di pallacanestro femminile, il Cln Cus Molise nell’A2 di calcio a 5, la Spike Campobasso nella B della pallavolo maschile”.

“La speranza, da un anno e mezzo a questa parte, era quella di qualificarci al primo tentativo per le finali che danno l’opportunità di giocarsi lo scudetto – ha affermato il presidente della Monforte Campobasso, Giuseppe Formato – Riuscirci è stata una gioia immensa, perché mai nessuna realtà era riuscita ad arrivare fino a questo punto. L’obiettivo, ora, è ritornare in Molise con una medaglia, anche se essa sia quella del terzo posto. Volevamo fare qualcosa di importante in Villa de Capoa e ci stiamo riuscendo. Siamo orgogliosi che della Campobasso sportiva, oggi, si parli anche grazie allo sport delle bocce. Un’idea nata e condivisa col presidente della FIB Molise, Angelo Spina, in pieno lockdown, nella prima fase dell’emergenza sanitaria, quando altro non si poteva fare che progettare qualcosa per un futuro più o meno prossimo, senza avere certezza di date, considerando che lo sport era fermo, ma nemmeno di aiuti economici con la crisi che ha coinvolto le aziende italiane. Nonostante ciò, siamo partiti non appena le normative lo hanno consentito, ottenendo la fiducia di diversi sponsor che hanno accompagnato il nostro vincente cammino. Ora l’appetito vien mangiando e chissà che non ci toccherà scrivere anche a noi un nuovo importante capitolo dello sport molisano. Infine, mi preme complimentarmi anche con la squadra di 3^ Categoria, che solo per un soffio, nel doppio confronto con Cosenza, non ha centrato le final four di Bergamo, arrivando comunque tra le prime sedici società d’Italia relativamente ai team composti da atleti di categoria C”.