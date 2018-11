L’allenatore Marco Maestripieri entra nello staff tecnico della Rappresentativa Nazionale Under 15

Ennesimo importante incarico per l’ex bandiera del Campobasso, Marco Maestripieri, che è stato inserito dal presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, nell’organigramma tecnico della Rappresentativa Nazionale Under 15.

L’allenatore campobassano, già docente del Settore Tecnico della Figc per i corsi da allenatore, sarà impegnato ad apportare, fino al 30 giugno 2019, la propria esperienza nella Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 15.

Maestripieri è l’allenatore in seconda di uno staff composto dal trainer Andrea Albanese e dall’allenatore dei portieri, Roberto Cappelli.

Maestripieri, reduce da alcuni anni alla guida della rappresentativa juniores molisana, è stato chiamato a collaborare con l’allenatore che nel 2015, alla guida del Friuli Venezia Giulia, vinse i Giovanissimi del Friuli Venezia Giulia alla vittoria nel Torneo delle Regioni nella finale disputata al ‘Meazza’ di Milano.

Ancora una volta, dunque, il Molise calcistico a livello nazionale avrà in Marco Maestripieri un valido rappresentante.

“Non posso che ritenermi soddisfatto e felice della nomina – ha affermato mister Marco Maestripieri – Sarà un’esperienza stimolante, poiché ci troveremo ad allenare i migliori Under 15 che offre il calcio dilettantistico. Avremo, dunque, materiale umano su cui lavorare e con cui poter intraprendere quel percorso di crescita nell’età fondamentale per lo sviluppo tecnico, tattico, fisico e psicologico dei calciatori in erba, per i quali dobbiamo contribuire a poter far avverare i loro sogni su un campo da calcio”.