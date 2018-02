Molise alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano: protagonista il progetto ‘Io promuovo il mio paese’

Il progetto “Io promuovo il mio paese” sarà protagonista della prossima Borsa Internazionale del Turismo. E’ stato il commissario dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli, Remo Di Giandomenico, a voler portare a Milano l’iniziativa che da tre anni a questa parte coinvolge le scuole di primarie e secondarie della regione Molise.

Protagonisti saranno tutti gli elaborati di studenti ed alunni, che hanno partecipato alle ultime due edizioni e che saranno presentati alla stampa a Milano domenica 11 febbraio alle ore 14 alla sala “Amber 6” del Mi.Co., per “Io promuovo il mio paese” si tratta di una ribalta nazionale importantissima, in quanto saranno illustrate le finalità dell’iniziativa che con la Bit hanno un unico denominatore: il turismo.

L’idea è nata proprio per promuovere il Molise con le sue bellezze. Il tutto attraverso gli occhi dei ragazzi delle scuole che con la loro immaginazione e creatività hanno rappresentato i propri luoghi di appartenenza come se avessero dovuto elaborare degli spot promozionali. Disegni, video, manifesti e pannelli digitali delle diverse zone del Molise eseguiti con la creatività di chi riesce a vedere oltre.

Al convegno del Mi.Co parteciperanno diverse istituzioni della regione Molise, del Miur, Mibact, Università del Molise e della fondazione Molise Cultura. Un workshop incentrato su quelle che sono le finalità del progetto. Conoscere, diffondere, condividere e potenziare i tesori nascosti della propria terra con nuove idee di valorizzazione e promozione.

Dare visibilità alle migliori idee, sviluppare competenze artistico-culturali ed il rapporto creativo con il territorio e l’uso della cittadinanza attiva. Suscitare così l’interesse di turisti e dei visitatori diffondendo specificità storico culturali, paesaggistiche, religiose ed enogastronomiche. Nell’edizione di quest’anno il premio per i migliori elaborati delle categorie è rappresentato da un viaggio – interscambio tra diverse scuole alla ricerca delle bellezze del Molise.

Chi vince sarà così ospite di una scuola di un altro paese, e saranno proprio gli alunni ospitanti a portare in giro nel loro paese i “colleghi” studenti per illustrargli i luoghi di interesse. La scuola ospitante ricambierà poi la visita. Con la ribalta della Borsa Internazionale del Turismo di Milano, “Io promuovo il mio paese” diventa a tutti gli effetti progetto nazionale per la diffusione di luoghi, eventi, tradizioni ed itinerari del Molise con l’ambizione di allargare il suo raggio d’azione.