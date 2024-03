Capitale Italiana della Cultura 2026, numeri da record sui social per Agnone

80 mila visualizzazioni, oltre 3200 “mi piace” e 1300 condivisioni per il video che promuove Agnone e il Molise pubblicato sulle pagine social del concorso nazionale ‘Capitale Italiana della Cultura 2026’.

Si tratta di numeri da record in vista della proclamazione che avverrà giovedì 14 marzo 2024 nella sala ‘Spadolini’ al Ministero della Cultura.

In particolare, il video proiettato a Roma il 4 marzo in occasione della presentazione del dossier ‘Fuoco, dentro. Margine al centro’, è stato ricondiviso anche sulle pagine social dell’attrice Alessandra Mastronardi e della scrittrice Chiara Gamberale, sostenitrici d’eccezione per la candidatura della cittadina molisana.

“Sono numeri che ci entusiasmano e al tempo stesso confermano la bontà del progetto di Agnone e di tutto il Molise in corsa per raggiungere lo straordinario risultato. Siamo fiduciosi visti anche gli attestati di stima arrivati da altri territori che hanno riconosciuto l’ottimo lavoro svolto in fase di presentazione, territori che hanno apprezzato l’originalità di un progetto prontissimo per essere realizzato. Continuiamo a sostenere il video pubblicato sulla pagina di ‘Capitali della Cultura’ (a questo link: https://acesse.one/BrZpI) per far volare ancora più in alto il sogno delle nostre comunità”, le parole del sindaco di Agnone Daniele Saia.