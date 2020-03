Neve a Campobasso e in diversi centri del Molise. Nessun disagio complice la quarantena per il Coronavirus

Campobasso in tempi di quarantena per contenere il contagio del Coronavirus è anche una giornata di neve. Al termine di un inverno mite, nel capoluogo molisano e in parte della regione, così come nelle previsioni, è arrivata l’imbiancata, accompagnata da un crollo delle temperature di 10-12 gradi.

Nessun disagio, ovviamente, poiché i cittadini sono già costretti a stare a casa, ma sicuramente un paesaggio fiabesco, imbiancato e con pochissime persone in giro.

Mattinata caratterizzata da nevicate, così come anche il pomeriggio di oggi, martedì 24 marzo 2020. Nella notte le temperature scenderanno fino ai meno 5°C, altre nevicate previste per domani, mercoledì 25.

Le temperature inizieranno a risalire nella giornata di giovedì 26 marzo 2020 con la massima prevista sui 6°C, ma ancora piogge. Il sole, con la massima che tornerà sui 10°C, dovrebbe far capolino sulle nostre città sabato 28 marzo.