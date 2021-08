Campobasso, ripartono gli appuntamenti del cartellone ‘Agosto in città’

Dopo la pausa dettata dalle festività di Ferragosto, riparte il calendario degli appuntamenti previsti per ‘Agosto in Città’, il cartellone di eventi progettato e organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso per questo mese d’estate nel capoluogo di regione.

Giovedì 19 agosto, alle ore 19.30 nel giardino di Villa De Capoa, il Conservatorio di Musica “L. Perosi” di Campobasso, nell’ambito della rassegna ‘Molise è Musica’, proporrà un concerto di pianoforte, ingresso gratuito, obbligatorio esibire il Green Pass o tampone negativo, fatta eccezione per i bambini sotto i 12 anni e per i soggetti esenti con certificazione medica.

Venerdì 20 agosto sono, invece, due gli appuntamenti di richiamo; il primo nel pomeriggio, alle 18.30, a Piazzetta Palombo con la rassegna ‘Libri in Piazzetta’ e la presentazione del libro ‘Il violino di Filo’ di Matteo Grimaldi, curata dalla Libreria Giunti al Punto di Campobasso.

La sera, alle ore 21.00, nel cortile del Castello Monforte, si terrà l’ultimo degli spettacoli musicali di ‘Voci dal Castello’, con il concerto della band ‘Pepper and The Jellies’ dal titolo ‘L’eros tra jazz, blues e swing’.

Va ricordato che per la partecipazione ai concerti organizzati dall’Associazione Amici della Musica Walter De Angelis di Campobasso e rientranti nel cartellone di “Agosto in Città” si dovrà così procedere:

1) prenotazione presso la sede dell’Associazione Amici della Musica Walter De Angelis in Viale Elena n.54 a Campobasso nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 16,30 alle 19,30 della settimana in cui l’evento avrà luogo;

2) assegnazione del posto a sedere a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi;

3) presentazione di Green Pass che permetta l’accesso nell’area del concerto stesso.

Per maggiori info in merito si può contattare l’Associazione amici della Musica W. De Angelis.

Sempre il Castello Monforte, ma questa volta nelle serate di sabato 21 agosto e domenica 22 agosto, alle ore 21.30, sarà il suggestivo luogo scelto per l’allestimento dell’opera lirica ‘La Traviata’, regia di Nicola Ziccardi, spettacolo curato dall’Associazione Culturale “Arturo Giovannitti”.

Per info e prenotazioni ci si può rivolgere ai seguenti riferimenti: Mario Ziccardi 329022918 – Luca Fatica 3388662905, sito web: www.operastudiomolise.com.

Nel fine settimana partirà anche il Campobasso Summer Festival. Ad aprire l’edizione 2021 al parco ‘E. De Filippo’ del quartiere San Giovanni, sarà, sabato 21 agosto, alle ore 21.00 lo spettacolo concerto ‘Dante in Musica’, regia di Andrea Ortis.

I biglietti per questo come per gli altri spettacoli del Summer Festival, sono acquistabili attraverso la piattaforma: http://www.amtm.it/agostoincitta.

Si ricorda che per poter partecipare agli spettacoli del Campobasso Summer Festival è obbligatorio esibire il Green Pass o tampone negativo, fatta eccezione per i bambini sotto i 12 anni e per i soggetti esenti con certificazione medica.