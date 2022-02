Covid-19 in Molise, il bollettino del 28 febbraio 2022: 231 i nuovi contagi, 277 i guariti

231 i nuovi contagi da Covid-19 nella giornata di lunedì 28 febbraio 2022, 10 da tamponi molecolari e 221 da tamponi antigenici. 277 il totale dei guariti.

Due i nuovi ricoveri all’ospedale ‘Cardarelli’, uno in Anziano Fragile e uno in Malattie Infettive. 29 il totale dei ricoveri al ‘Cardarelli’, 14 in Malattie Infettive, 13 in Anziano Fragile e due in Terapia Intensiva.

6.533 gli attualmente positivi in Molise, 4.781 in provincia di Campobasso, 1.746 in quella di Isernia e 6 di altre regioni.