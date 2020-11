Covid-19, in Molise 139 nuovi contagi e 153 guariti. Gli attuali positivi sono 2.216

Su 1.297 tamponi processati sono 139 i nuovi contagi registrati in Molise nella giornata di oggi, giovedì 19 novembre 2020. Gli attualmente positivi in Molise sono 2.216: 1.305 in provincia di Campobasso e 896 in provincia di Isernia. 15 quelli relativi ad altre regioni.

Il numero dei guariti è di 153.

Due i decessi per un totale di 86 dall’inizio della pandemia: un 64enne di Agnone e una 93enne di San Polo Matese, il primo ricoverato in Terapia Intensiva, la seconda a Malattie Infettive.

Il totale delle persone ricoverate all’ospedale Cardarelli di Campobasso per Covid-19 è al momento di 60: 52 a Malattie Infettive e 8 in Terapia Intensiva.

A livello nazionale, nelle ultime 24 ore, si contano 36.176 contagi su 250.186 tamponi con un rapporto del 14,4%. I decessi sono stati 653.