Altri quattro decessi per Covid-19 in Molise per un totale di 104.

Gli ultimi quattro decessi sono una 87enne di Cerro al Volturno è morta nella casa di riposo di Fornelli, una 91enne di Forlì del Sannio e una 64enne di Civitanova del Sannio sono morti nella casa di riposo di Sessano del Molise, una 57enne di Bojano è scomparsa nel reparto di Malattie Infettive al ‘Cardarelli’.