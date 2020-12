Covid-19, 12 i nuovi positivi in Molise. 303 i guariti su tamponi degli ultimi dieci giorni

Nessun decesso e ‘soli’ 12 nuovi positivi in Molise su 217 tamponi processati nella giornata di lunedì 21 dicembre 2020. Boom di guariti: ben 303 (su tamponi dei dieci giorni precedenti), 91 a Campobasso, 82 a Termoli e 54 a Isernia.

Il totale degli attuali positivi in Molise è 2.561, 1.621 in provincia di Campobasso e 929 in quella di Isernia, 11 di fuori regione. 56 i ricoverati in Malattie Infettive, 8 in Terapia Intensiva.