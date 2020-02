Limosano, avvistata la pantera nera. Foto e testimonianze dei cittadini. Il sindaco: “Attivato il protocollo e giro di perlustrazione nelle campagne”

É arrivata in Molise. La pantera avvistata nei giorni scorsi a San Severo, che, per qualche giorno, aveva fatto perdere le sue tracce ha attraversato il confine con con il Molise ed è stata avvistata nelle campagne di Limosano.

“I cittadini sono allarmati, ma abbiamo attivato da subito il protocollo avvertendo la Prefettura, la Protezione Civile, il servizio veterinario dell’AsReM, i Forestali e i Carabinieri”. Queste le prime parole del sindaco Angela Amoroso.

“Tutto è iniziato da quattro segnalazioni effettuate ieri da alcuni cittadini. All’inizio – prosegue il primo cittadino – si pensava fosse uno scherzo, ma alcuni hanno visto l’animale in lontananza scattando qualche foto poco nitida. Ad un altro gruppo di persone, invece, il felino ha tagliato la strada ad una velocità incredibile. Per questo motivo ci siamo attivati immediatamente per informare gli abitanti e le autorità”.

Sono ore di allerta e di attenzione per i cittadini di Limosano e dei borghi limitrofi, ma anche per tutte le forze dell’ordine interessate nelle ricerche della pantera.

Il sindaco fa sapere, inoltre, che per domani mattina è stato fissato un giro di perlustrazione nelle campagne circostanti.

