Distretto sanitario via Gramsci, PD e Sinistra a Palazzo San Giorgio: “Necessario un condizionatore”

“Stiamo freschi! Il consigliere comunale rappresenta i cittadini, tutti, propri elettori o meno. Fare il consigliere è una bella e complessa attività: devi parlare con i cittadini, capire se ci sono problemi, trovare soluzioni e proporle. Fare il consigliere di minoranza, inoltre, impone, data la situazione di “svantaggio”, di utilizzare al meglio i pochi strumenti a disposizione per fare proposte: consiglio o commissioni. Chi ha il potere di fare è il Sindaco con la Giunta. È evidente come il consigliere debba consigliare”. A scrivere, con vena polemica, è il gruppo PD e della Sinistra a Palazzo San Giorgio.

“Nel caso del distretto sanitario di Via Gramsci, abbiamo sollevato il problema del caldo assurdo e della necessità di installare un condizionatore – prosegue la nota – Le coincidenze hanno fatto si che il giorno in cui è stato presentato il nostro ODG sia stato affidato il lavoro ed, oggi, giornata in cui abbiamo discusso in aula del problema, siano partiti i lavori. La scelta è stata di ritirare l’atto in consiglio, perché l’obiettivo è stato raggiunto e perché non ci è mai piaciuto promuovere discussioni infruttuose e/o inutili. Dispiace quando, invece, su una faccenda come quella delle edicole e dei servizi aggiuntivi, sia nata una polemica incomprensibile e, davvero, infruttuosa. Non ci torniamo più (per approfondire basta guardare la registrazione)! Resta che, se stiamo ancora a vedere, dietro ogni proposta, la volontà di mettere “cappelli”, stiamo freschi. Per fortuna, staranno più freschi, loro si, i lavoratori e gli utenti del distretto sanitario di Via Gramsci”.