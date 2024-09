Fabio Emanuele vince lo slalom di Monte Sant’Angelo. Terzo Donato Catano

Fabio Emanuele fa suo lo slalom di Monte Sant’Angelo giunto alla quarta edizione. La manifestazione pugliese ha visto la presenza di tanti piloti molisani che hanno avuto così modo di testare le vetture anche in previsione dello slalom Città di Campobasso in programma il 21 e 22 settembre prossimi.

Il sette volte campione italiano di specialità ha messo la sua Osella Pa 9/90 davanti a tutti portando a termine la gara con tanto di record del tracciato stabilito nella terza ed ultima salita ufficiale nella quale ha messo insieme 169,86 punti che gli hanno permesso di aggiungere un’ulteriore chicca ad una domenica decisamente positiva.

Sul podio, terzo, un altro pilota molisano, Donato Catano su A112 che ha dimostrato di avere grandi potenzialità tecniche e ottime qualità al volante. Secondo gradino del podio per Domenico Palumbo su Radical SR4.

“Sono contento di come è andata – ha spiegato al traguardo Emanuele – è stata una bella gara utile soprattutto per togliere un po’ di ruggine e per provare dei settaggi in vista dello slalom Città di Campobasso che si correrà tra qualche settimana. In quella circostanza cercheremo di ben figurare e combattere con i migliori per portare a casa un risultato positivo nell’appuntamento più importante della stagione per noi piloti molisani. A Monte Sant’Angelo le sensazioni sono state da subito positive e il campo gara le ha confermate. Adesso ci prepareremo per la gara di casa nel migliore dei modi”.