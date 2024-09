31° Slalom Città di Campobasso, memorial Gianluca Battistini: è iniziato il countdown

È iniziato il conto alla rovescia per il 31° Slalom Città di Campobasso, Memorial Gianluca Battistini, che sarà valido come prova del Campionato Italiano e della Coppa 3^ zona.

La manifestazione motoristica, organizzata dall’ACI Molise è in programma sabato 27 e domenica 28 settembre 2024. Per due giorni, quindi il capoluogo di regione sarà al centro dell’attenzione di sportivi, appassionati e curiosi che sicuramente accorreranno numerosi per assistere ad una gara che si preannuncia spettacolare e avvincente come ogni anno.

Il Battistini, gara ormai diventata punto di riferimento per tanti nel mondo delle quattro ruote, si appresta, dunque, a scrivere un’altra bella pagina della sua lunga storia grazie ad un grande lavoro da parte della macchina organizzativa, supportata dalle istituzioni politiche e sportive della regione, che hanno fatto sentire forte il loro sostegno e dalla famiglia Battistini che come ogni anno si adopera per la buona riuscita dell’evento. Una sinergia vincente, dunque, che permetterà ad appassionati e sportivi di godere di un weekend sportivo di alto livello.

Il quartier generale della competizione sarà presso Style Gomme grazie alla disponibilità delle famiglie Iannantuono e Catano che, unite dalla stessa passione degli organizzatori, hanno messo a disposizione i locali per le verifiche tecniche e sportive del sabato oltre che per la premiazione di domenica.

Una location vicina al percorso di gara che consentirà a piloti e addetti ai lavori spostamenti minimi rispetto a quello che è il percorso di gara. Sarà anche un punto di ritrovo dove poter osservare da vicino le vetture da gara e scambiare opinioni tecniche sulla manifestazione.

A proposito di verifiche sarà quello il primo passo verso la competizione. Appuntamento, dunque, alla giornata di sabato che di fatto aprirà la 31^ edizione dello slalom Città di Campobasso Memorial Gianluca Battistini. Domenica mattina poi alle ore 9 scatterà la manche di ricognizione prima delle tre manche che decreteranno il successore di Michele Puglisi nell’albo d’oro della competizione.

Per quanto concerne il percorso di gara l’unica novità è rappresentata dalla diciassettesima birillata, con una sola birillata a sei barriere, inserita sul ‘Ponte dello Scarrafone’ per permettere ai piloti in gara di rientrare nella media degli 80 chilometri orari.

Per il resto è rimasto tutto invariato con un tracciato che negli anni ha confermato, a detta dei piloti, tra i più belli d’Italia.