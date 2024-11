Campobasso, via Marconi e Sant’Antonio Abate senza acqua per riparazione alla rete idrica

In Via Marconi, a Campobasso, in particolare nel tratto che intercetta via Marconi e via Sant’Antonio Abate, che per imprevisti lavori di riparazione sulla rete idrica, è stato necessario sospendere il flusso idrico.La predetta operazione di urgenza verosimilmente dovrebbe terminare nel tardo pomeriggio.

Gli aggiornamenti saranno pubblicati sul sito istituzionale della GRIM Scarl.