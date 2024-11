Pallavolo serie A3, Spike Devils Campobasso di scena a Gioia del Colle

Trovati i primi punti in classifica, c’è voglia di continuità in casa EnergyTime Spike Devils Campobasso, anche se – di fronte – i rossoblù troveranno in esterna un’autentica corazzata come la Joya Volley Gioia del Colle, sestetto terzo della classe con nove punti, sette lunghezze più dei molisani.

I pugliesi, affidati alle cure tecniche di Sandro Passaro, presentano un roster particolarmente profondo che ha nel centrale Enrico Cester uno dei propri punti di riferimento, forte di una carriera con otto presenze nell’Italvolley, scudetti, Champions League e Mondiale per club con la Lube Civitanova e ancora presenze in Superlega tra Piacenza, Latina, Verona, Loreto, Castellana Grotte e Treviso. Ulteriore presenza di spessore è quella dell’opposto lituano Edvinas Vaskelis.

«Per noi – spiega alla vigilia il tecnico Mariano Maniscalco – è stata una settimana in cui abbiamo lavorato per quello che era necessario, dovendo fare i conti con qualche acciacco con qualche seduta non al completo, ma siamo pronti per proiettarci su di un match che andremo a giocarci senza ansie nella testa consapevoli che quanto riusciremo a fare sarà particolarmente guadagnato».

Accreditati come la formazione di vertice del Girone Blu della Serie A3 Credem Banca, i gioiesi hanno sinora perso una gara al tie-break ad Ortona e ceduto un punto in casa nell’arrivo al quinto con Castellana Grotte. «Aspetti peculiari in questo torneo di grande equilibrio», prosegue il trainer.

Nel frattempo, inoltre, il club del capoluogo di regione continua a scrutare tutto intorno il contesto anche per la possibilità di ulteriori innesti nel proprio organico.

«Stiamo cercando, ma senza fretta – argomenta Maniscalco – anche perché stiamo cercando di dar vita a scelte mirate per esaltare il gruppo e migliorare quanto di buono c’è senza scombussolare l’organico».

L’attenzione, però, ora è tutta sui pugliesi: «Parliamo di una squadra importante non solo nel nostro raggruppamento, ma nell’intera categoria. Tutte le gare in questo torneo devono giocarsi sino in fondo e noi cercheremo di fare la nostra parte sino in fondo, anche perché vogliamo dare continuità al nostro percorso».

Puntando magari anche ad una crescita nel fondamentale del servizio, visti i segnali già palesati contro Reggio Calabria a muro. «Nell’ultimo turno abbiamo fatto un lavoro rilevante a rete, peccato per qualche errore di troppo dai nove metri che ha finito per condizionarci in alcuni momenti della contesa. Contro Gioia sarà importante riuscire a fare meglio al servizio ed avere una partenza determinata cercando di mettere in discussione tutte le loro certezze, rischiando qualcosa in più perché quella è una di quelle gare in cui poterci provare sino in fondo», chiosa il tecnico.

Con primo servizio fissato per le ore 16 della seconda domenica di novembre al PalaCapurso, il match tra gioiesi e campobassani sarà diretto dal cosentino Christian Palumbo e dal salentino Giuseppe Resta con Antonio Colapietro al video check.

Come tutte le altre gare del turno e del campionato, il match andrà in onda in diretta streaming sul canale YouTube della Lega Pallavolo all’indirizzo https://youtu.be/mLz6XIFY5GM.