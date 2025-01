Calcio femminile, il Campobasso inizia bene il 2025: netta vittoria a Pescara

Inizia nel migliore dei modi l’anno 2025 per le atlete rossoblù della Società Sportiva Campobasso Calcio che domenica 12 gennaio hanno superato in trasferta le avversarie del Cantera Adriatica di Pescara con un netto 4 a 0.

Sono andate in rete con un gol Cristofano Alessandra e Mainella Noemi, mentre a siglare una doppietta è stata la capitana Mariagiovanna D’Angelo.

Un campionato affascinante e incerto quello abruzzese che vede le molisane primeggiare nei primi posti della classifica.

Ricordiamo che la S.S. Campobasso Calcio è l’unica squadra Over di calcio della Regione Molise che è “costretta” a confrontarsi con le squadre abruzzesi in quanto in Molise non esiste un campionato di calcio femminile. La squadra è composta da atlete provenienti da tutto il Molise, da Isernia, Roccamandolfi, Bojano, Riccia, Fossalto, Limosano, Campodipietra e anche da atlete provenienti da città di fuori regione, come Gaeta, Bari e Benevento.

Attualmente la compagine campobassana è al terzo posto con 17 punti ed è a tre lunghezze dalla prima, il Bucchianico che ha però disputato una partita in più.

La prossima gara di campionato si terrà domenica 19 gennaio 2025 tra le mura amiche, sul terreno dell’antistadio Rauso-Toti del capoluogo molisano alle ore 14,30 e vedrà scendere in campo le ragazze rossoblù del Presidente Mario Giuliano che si confronteranno in un derby contro la compagine del Bacigalupo Vasto.

Lo staff tecnico formato da mister Nunzio Raffio, Paola Piacquadio e Giusy Micatrotta si sente soddisfatto dell’andamento della squadra ed è pronto domenica dopo domenica ad affrontare tutte le gare sempre con un’adeguata preparazione e concentrazione consapevole di rappresentare l’intero Molise in un campionato di alto contenuto tecnico.