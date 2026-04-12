Calcio a 5, la Chaminade Campobasso promossa in serie B

La Chaminade Campobasso è ufficialmente tornata in Serie B. Dopo quattro anni di attesa, sacrifici e crescita, i rossoblù conquistano la promozione al termine di una stagione straordinaria, coronata anche dalla vittoria della Coppa Italia.

Nella splendida cornice dell’impianto P4 di Riccia, la Chaminade non sbaglia l’appuntamento più importante della stagione, superando il Montagano 14 a 1 con una prestazione dominante dall’inizio alla fine. Una partita che rappresenta perfettamente lo spirito di questo gruppo: determinazione, qualità e cuore.

A mettere la firma sul successo sono stati: Melfi, Caddeo, Petrella, Salvatore, Patrik, Pappalardi e PabloUna prova corale che suggella un campionato affrontato sempre con mentalità vincente.Una stagione indimenticabile: la promozione è il punto più alto di un percorso incredibile, costruito giorno dopo giorno, come emerso anche dalle parole del patron Domenico Scarnata: “Questo gruppo ha saputo trasformare le difficoltà in forza, creando un legame autentico dentro e fuori dal campo”.

“Abbiamo condiviso davvero tanto: momenti difficili, sacrifici, ma anche gioie immense che ci hanno unito ancora di più. Ogni passo fatto insieme ci ha portati fino a qui, e questo momento è tutto nostro”.

Un successo che appartiene a tutti: squadra, staff, società e tifosi.

La festa del mondo Chaminade.

La giornata è iniziata ben prima del fischio d’inizio, con il “Fair Play Chami”, un momento speciale dedicato a tutto il settore giovanile. Una vera e propria festa del vivaio, culminata con la presentazione della prima squadra.

Durante l’evento sono stati presentati: staff completo, sponsor, tutti i ragazzi del settore giovanile, il direttivo e tutti i collaboratori della Chaminade.

Sono stati inoltre consegnati premi e riconoscimenti, in una serata che ha celebrato i valori e il futuro della società.

A chiudere, una grande festa: l’abbraccio di tutta la famiglia Chaminade.