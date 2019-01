25 anni di Forza Italia, i gilet azzurri scendono in piazza a Campobasso e Isernia

Solo questa mattina a Isernia, gli esponenti di Forza Italia hanno contestato la manovra finanziaria del Governo, mettendo sotto accusa il reddito di cittadinanza e le prese di posizione in materia di sanità.

“Forza Italia c’è e riparte dal territorio”, con queste parole poco dopo la coordinatrice regionale, la parlamentare molisana Annaelsa Tartaglione ha dato appuntamento a tutti i simpatizzanti a Campobasso e Isernia per la manifestazione dei gilet azzurri.

In piazza Municipio e in piazza Celestino V domani pomeriggio, sabato 26 gennaio, il popolo azzurro si è, infatti, dato appuntamento per ricordare i 25 anni di Forza Italia e “raccontare ai cittadini – così come ha detto Berlusconi – i danni che sta provocando il governo gialloverde”.

In piazza anche le proposte dei forzisti per “scongiurare la recessione e per creare sviluppo e lavoro”.