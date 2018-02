Alla Fondazione ‘Giovanni Paolo II’ un nuovo percorso prenatale per accompagnare le coppie durante la gravidanza

Alla Fondazione Giovanni Paolo di Campobasso un nuovo percorso assistenziale prenatale per accompagnare le coppie durante la gravidanza.

E’ un metodo non invasivo che non sostituisce l’amniocentesi, ma la può evitare. Questo Test permette di valutare lo stato di salute del feto in maniera accurata e sicura.

L’esame fornisce una stima della presenza di anomalie genetiche fetali, molto più accurata rispetto a precedenti metodiche, e analizza il DNA fetale per la rilevazione di anomalie cromosomiche numeriche e strutturali. Tutto il percorso diagnostico viene eseguito interamente presso il Laboratorio di Diagnostica Molecolare della Fondazione “Giovanni Paolo II” dotato delle più moderne tecnologie.

Il test non invasivo su DNA circolante prevede una consulenza genetica, in cui viene raccolta l’anamnesi personale e familiare, viene effettuata una valutazione della storia familiare e vengono fornite tutte le informazioni sul significato e sull’attendibilità del test, così come sui percorsi successivi, necessarie ai fini dell’espressione del consenso della donna e della coppia. Per eseguire il test è sufficiente un semplice prelievo di sangue venoso materno (10 ml) a partire dalla decima settimana per le gravidanze singole e dalla dodicesima settimana per le gravidanze gemellari.

La disponibilità di informazioni sullo stato di salute del feto è un dovere dei medici, come aiuto per tutti, genitori e nascituro. L’importante è dare le informazioni in maniera corretta, tenendo conto di tutti i possibili percorsi da seguire, senza dare per scontato che il riscontro di un’anomalia genetica equivalga a una condanna inesorabile.

La consulenza genetica, che è parte integrante del percorso, consente inoltre di ottenere una valutazione complessiva dei rischi per la gravidanza e di valutare l’eventuale indicazione ad altri esami genetici.

Sulla base di situazioni particolari individuali la coppia/madre potrà essere presa in carico – laddove lo desideri – per una valutazione integrata multidisciplinare congiunta con ginecologo, bioeticista, psicologo volta all’accompagnamento e all’accoglienza della vita nascente nei casi a grande criticità.

È possibile prenotare un appuntamento per l’esecuzione del test contattando il Laboratorio di Diagnostica Molecolare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 ai numeri 0874312275/284 oppure tramite posta elettronica, scrivendo a genomacb@fgps.it.