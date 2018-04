Regionali 2018, Scarabeo replica a Greco: “Parlasse dei programmi, anziché sparlare degli altri”

Il candidato consigliere regionale, l’uscente Massimiliano Scarabeo, risponde alle accuse lanciate dall’aspirante governatore pentastellato Andrea Greco durante l’incontro di Venafro.

“Questo giovane – scrive il candidato di Forza Italia – che parla per frasi fatte di cui sembra non comprenderne nemmeno il significato, come ormai i cittadini molisani hanno intuito benissimo, e che vorrebbe diventare presidente della Regione Molise solo per acclamazione trasferita dal simbolo, cioè solo per grazia ricevuta, invece di parlare degli altri spiegasse il suo programma concreto. E riferisse i legami precisi, passati e presenti, con la sua famiglia, a partire dagli zii acquisiti per finire alla gestione del business degli immigrati”.