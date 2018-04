Qualità, sicurezza ed umanizzazione dei punti nascita regionali: a Ferrazzano l’evento formativo dell’Asrem

Il Sistema Sanitario promuove qualità, sicurezza ed umanizzazione del parto, ponendo grande attenzione tra l’altro alla riduzione dei cesarei ed alla razionalizzazione della rete dei punti nascita. In tale ottica, lo sforzo organizzativo messo in campo dall’Azienda Sanitaria Regionale del Molise al fine di garantire continuità ai Servizi Materno – infantili ha migliorato i processi organizzativi ed efficientato le risposte assistenziali dei Punti Nascita di Campobasso, Isernia e Termoli, consentendo di raggiungere i seguenti risultati: 1781 neonati, 882 nati al Centro Nascita di Campobasso, 455 ad Isernia e 444 a Termoli (dati 2017) rappresentano l’85% dei neonati molisani ( su un totale di 2088 nascite in totale)

Con una media di + 30 parti a trimestre, presso il Centro Nascita di Isernia si raggiungerà al 31 dicembre 2018 il numero di 575 nati, consentendo il superamento dell’obiettivo atteso di 500 nati.

Rispetto ai dati del 2013-2014, dove la percentuale di taglio cesareo in Regione Molise era registrata al 45% al 2016 – dati AGENAS – Piano Nazionale Esiti – la percentuale registrata di parti con taglio cesareo primario è del 33,46%, con punte del 15,21% su Isernia.

I PUNTI NASCITA REGIONALI, quali contesti organizzativi ad alta complessità in cui gli operatori sanitari devono garantire prestazioni appropriate e di qualità, in situazioni operative difficili, con un rischi potenziali elevati di eventi avversi, rappresentano il cuore dell’organizzazione dei servizi materno – infantili.

Molise Pediatria, il leit motiv con il quale la ASReM intende promuovere le iniziative formative rivolte ai propri Operatori impegnati nel Percorso Nascita prevede, in tale scenario, l’attività di formazione in campo il 20 e 21 aprile presso Palazzo Chiarulli a Ferrazzano, dal titolo “Le emergenze in area ostetrico-neonatale” intende potenziare le capacità del personale medico, ostetrico ed infermieristico nella gestione delle situazioni di emergenza in team, sviluppare le competenze tecniche e comportamentali per aumentare il livello di affidabilità e di sicurezza del blocco parto, sfruttando la simulazione secondo i principi della metodica addestrativa Crew Resource Management, superando così la didattica della sola lezione frontale. Questo metodo, applicato per la prima volta nella Sanità della Regione Molise, ha la peculiarità di enfatizzare il fattore umano comportamentale nella gestione di una emergenza attraverso la simulazione, allo scopo di ridurre al minimo ogni possibile errore.

La prossima pubblicazione della Carta dei Servizi per il Percorso Nascita, attesa nella versione aggiornata al 30 Giugno 2018, consentirà alla popolazione molisana, alle donne ed alle famiglie di conoscere a pieno le prestazioni offerte dalla ASReM alle future mamme, con l’obiettivo di rappresentare che la qualità, la sicurezza e l’umanità ne rappresentano i valori fondanti.