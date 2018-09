Bocce, a Macchiagodena la gara promozionale va al duo Gentile-Manocchio

Oltre un mese di partite di bocce per una gara promozionale, organizzata a Macchiagodena dall’atleta Felice Ruscitto e dal bar Terriaca. Quaranta i partecipanti alla kermesse, tutti neofiti delle bocce, messi insieme dall’organizzatore Ruscitto, al fine di reperire nuovi appassionati da portare all’interno dei bocciodromi della provincia di Isernia.

A vincere la kermesse, Rocco Gentile e Nicola Manocchio, i quali hanno superato nella finalissima Leonardo Massaro e Antonio Martella.

Un mese di incontri, tutti molto partecipati, nel segno di un sano divertimento, che ha appassionato diversi iscritti alla competizione che, per la prima volta, giocavano a bocce.

“Ho provato a organizzare questa competizione per cercare di portare persone nei bocciodromi affiliati alla Federazione Italiana Bocce – ha affermato l’organizzatore Felice Ruscitto – Ringrazio il presidente della Federbocce Molise, Angelo Spina, per il sostegno e per l’idea di organizzare una gara a Macchiagodena, un centro che ha diversi bocciodromi nei centri limitrofi. Mi preme ringraziare per la vicinanza, oltre il bar Terriaca, anche i caseifici Colaciello ed Enrico, entrambi di Frosolone”.