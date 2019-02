‘Campobasso del Futuro’, nasce un movimento civico pronto per le elezioni Amministrative del capoluogo

L’Associazione Politico-Culturale ‘Campobasso del Futuro’ presenta il movimento civico nato per dare il proprio contributo alla città di Campobasso, in vista delle elezioni Amministrative 2019.

La presentazione è in programma alle ore 10,30 di domani, giovedì 21 febbraio 2019, da ‘Bibenda – Galleria del Vino’ in via Principe di Piemonte, al civico 131/A, a Campobasso.

‘Campobasso del Futuro’ – si legge in una nota a firma di Angelo Santoro – presenterà il logo, svelando i programmi e gli intenti con cui il movimento e i suoi candidati prenderanno parte alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale di Campobasso.