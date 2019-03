Volley S3, appuntamento domenica 3 marzo 2019 al Cus Molise

La manifestazione Volley S3 sbarca al Cus Molise. Saranno diverse le società provenienti da tutta la regione che domenica pomeriggio, 3 marzo 2019, si sfideranno in un mini torneo all’insegna dello sport e del divertimento.

“E’ una manifestazione rivolta ai bambini del minivolley nati dal 2013 al 2007 – spiega Lucia Santucci responsabile del settore al Cus Molise – saranno suddivisi in base alla fascia d’età in S3 Green, White e Red e daranno vita ad un mini torneo nel quale avranno modo di divertirsi e giocare. Sarà soprattutto una festa per i bambini, per i tecnici e anche per il pubblico che si spera possa accorrere numeroso. E’ questo l’obiettivo principale della Fipav che per questa fascia di età punta molto sul fare gruppo e sulla conoscenza reciproca”.

Importante è stata anche la collaborazione con Gennaro Niro, tecnico del Cts Cus Molise Volley. “Sì e lo ringrazio perché mi ha dato una mano durante tutto il campionato con i vari incartamenti e adesso si è prodigato molto per organizzare questo evento trovando anche degli sponsor che ci danno una mano. La collaborazione con lui è stata molto positiva e sicuramente potrà durare anche in futuro”.

Intanto, prosegue al Cus Molise l’avventura con il settore giovanile. Soddisfatta di quello che è stato fino ad ora il lavoro svolto insieme a Donato Di Tota? “Certo. Sono molto soddisfatta. Abbiamo da poco terminato il campionato under 16, purtroppo i risultati non sono arrivati ma c’è stato un grande impegno da parte delle ragazze e questo è sicuramente un aspetto importante anche in prospettiva futura”.

Come primo anno non era importante fare risultato in campionato ma crescere e fare gruppo. Sotto questo aspetto gli obiettivi sono stati centrati. “Assolutamente. Siamo molto soddisfatti sia dell’approccio delle ragazze che non si sono mai demoralizzate e ci hanno seguito durante gli allenamenti e le partite, sia del fatto che abbiamo avuto un bel gruppo di genitori che ci hanno sempre sostenuto e ci hanno dato una grande mano per portare a termine il campionato”.

Sono state gettate le basi per fare qualcosa di meglio in futuro. Condivide? “Sicuramente cercheremo di ripartire dalle cose buone fatte durante quest’anno per provare a fare meglio in futuro. Vedremo dove riusciremo ad arrivare”.