“Il valore della legalità e le opportunità della cooperazione sui territori”, tavola rotonda all’assemblea regionale di Legacoop Molise

Si parlerà di legalità, di territorio e delle opportunità offerte dalla cooperazione, intesa come strumento di collante sociale e di sviluppo economico, nel corso della tavola rotonda, organizzata per il giorno 11 marzo 2019 nell’ambito dell’Assemblea Regionale di Legacoop Molise, a Campobasso e alla quale prenderanno parte esponenti del mondo cooperativo, istituzionale e culturale molisano e nazionale.

Dopo i saluti del Presidente della Regione Molise, Donato Toma, e del Sindaco di Campobasso, Antonio Battista, l’evento sarà l’occasione per un dibattito su uno dei pilastri fondamentali dell’agire cooperativo: il rispetto della legalità e di come questo principio possa tradursi in un’azione di responsabilità nel fare e nel costruire cose nuove e che funzionano.

Interverranno il prof. Franco Novelli (Associazione Libera), il prof. Luigi Mastronardi (Università degli Studi del Molise), il sindaco di Montemitro, Sergio Sammartino, Francesco Marino (Cooperativa Just Mo) e Carmelo Rollo, vice presidente di Legacoop.

Guiderà i lavori il presidente di Legacoop Molise, Chiara Iosue.