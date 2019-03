Calcio a 5 serie B, la Chaminade ospite del Faventia

Cinque gare al termine della stagione, ognuna di queste potrà avvicinare o allontanare la Chaminade Campobasso dalla griglia play-off. Calendario obiettivamente in salita per i rossoblù chiamati ad affrontare squadre che la precedono in classifica.

Faenza è la prima tappa, la trasferta più lunga del girone. I molisani, oggi 15 marzo 2019, sono già in viaggio per raggiungere il comune emiliano. All’andata il Faventia ha lasciato il Pala Selva Piana con una sconfitta per 6-1, ma si sa il girone di andata non bisogna prenderlo in considerazione.

Oggi i faentini occupano proprio quel posto che la Chaminade vuole, quinta posizione che vuol dire play-off. La sosta, questa volta, è arrivata in un buon momento, staff tecnico e medico hanno lavorato in accordo per recuperare le energie fisiche per il rash finale di stagione. Organico al completo per mister Di Cuia, che ha una rosa che gode di buona salute e ampia se contiamo anche i giocatori dell’Under 19, molti aggregati in pianta stabile con la prima squadra. Rientrerà dalla squalifica anche Nauzet. Per il Faventia in tribuna Piallini e Cavina. Cambio di location per la gara di domani appuntamento alle 15:00 alla Palestra Marabini di San Martino in Strada.

Per gli appuntamenti del weekend in casa Chaminade Campobasso domenica termina il campionato Under 19. I ragazzi di Andrea Pietrunti si congederanno da questa stagione domenica mattina alle 11:00 al Pala Sturzo contro il Lusdomini.