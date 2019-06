“Paesaggio e proprietà collettive”: tutto pronto per il seminario dell’Unimol

Paesaggio e proprietà collettive è il titolo del seminario organizzato nell’ambito della terza edizione del Master di II Livello in Progettazione e promozione del paesaggio culturale in programma il 25 giugno 2019 presso l’aula Kelsen del Dipartimento Giuridico.

Al seminario organizzato da Lorenza Paoloni, Professore di Diritto agrario e dal coordinatore scientifico del Master, Prof. Luciano De Bonis, parteciperà Carlo Ragazzi, Presidente del Consorzio Uomini di Massenzatica che presenterà il progetto “Tra terra e acqua, un altro modo di possedere. Agricoltura, impresa sociale, paesaggio e sostenibilità per uno spazio identitario in continuo divenire: l’esperienza del Consorzio Uomini di Massenzatica”, vincitore della seconda edizione del Premio Nazionale del Paesaggio a cui era candidato insieme ad altri 130 progetti da tutta Italia ed attualmente Candidato italiano alla VI edizione del Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa.

Tra le motivazioni del premio la capacità del Consorzio di Massenzatica di riaffermare il valore delle proprietà collettive e di sostenere la cura di un territorio complesso come quello del Delta del Po, tramandando i valori sociali e culturali del paesaggio per attuare programmi di sviluppo sostenibile a beneficio della comunità locale.

Chiuderà l’incontro una tavola rotonda dal titolo Proprietà collettive e tutela attiva del paesaggio nella realtà molisana: una combinazione possibile? alla quale parteciperanno anche Marcello Marian, Presidente ARUAL, Associazione Regionale Università Agrarie Lazio, Santa Amodei rappresentante dell’ASBUC di Filignano, Aniello Ascolese, Direttore della Federazione Regionale Coldiretti, Nicolina Del Bianco, Dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile, della Regione Molise, Fiore Fontanarosa, Professore di Diritto privato comparato dell’Università del Molise.