Cus Molise, oro per Giorgetta nei 50 metri dorso ai Play the Game Special Olympics

Paola Giorgetta, atleta del Cus Molise conquista un’altra medaglia d’oro. Ai Play The Game Special Olympics di Andria, la portacolori del Centro Universitario Sportivo offre una prova super in vasca e chiude i 50 metri dorso con il tempo di 1’10”1, crono che le permette di salire sul gradino più alto del podio.

Una prestazione perfetta da parte dell’atleta di Montemitro che si regala e regala a tutto il Molise un prestigioso successo. Cuore, passione, sudore e sacrificio sono alla base di grandi affermazioni da parte dell’atleta molisana che riesce sempre a farsi valere. Nella rassegna pugliese erano presenti oltre agli atleti locali anche quelli provenienti da Campania, Basilicata, Sicilia e appunto Molise.

E’ stato un evento di grande spessore tecnico e agonistico con la nostra Paola Giorgetta capace di costruire il successo metro dopo metro, bracciata dopo bracciata con la tenacia e le grandi qualità che la contraddistinguono. Andata in archivio la partecipazione ai Play The Game, l’atleta del Cus Molise continuerà ad allenarsi in vista dei prossimi impegni.

Prospettiva 2020 – Sarà un anno ricco di impegni per la nostra Giorgetta che sarà impegnata nei giochi invernali Special Olympic che si svolgeranno in provincia di Udine ai confini con la Svizzera e in quelli estivi in programma a Varese. In entrambe le manifestazioni Giorgetta cercherà di regalarsi delle grandi soddisfazioni.