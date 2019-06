Sanità, Tartaglione (Forza Italia): “Settore al collasso. Il Governo ha provato a nascondere la polvere sotto al tappeto”

“La sanità del Molise è al collasso: il Governo e la gestione commissariale hanno provato a nascondere la polvere sotto al tappeto e ora i risultati, a dir poco vergognosi, sono sulle prime pagine di tutti i giornali”. Lo ha dichiarato la deputata Annaelsa Tartaglione, componente della Commissione Affari costituzionali della Camera e Coordinatrice regionale di Forza Italia per il Molise.

“Gli ospedali – ha spiegato la parlamentare – sono ormai in uno stato di emergenza cronica e la situazione è addirittura catastrofica in reparti nevralgici come ginecologia, pediatria, traumatologia, ortopedia e nei pronto soccorso. Gli appelli rivolti ai ministeri competenti sono rimasti lettera morta, o hanno ricevuto risposte confuse o fantasiose, come ad esempio l’invio dei medici militari o degli specializzandi. In qualche caso persino inaccettabili, come addirittura la chiusura totale o part-time delle strutture. La nostra sanità non ha bisogno certo di palliativi o dell’ennesimo correttivo estemporaneo, ma di una sistemazione organica e profonda: qui si gioca con il diritto alla salute dei cittadini, quello che la Costituzione all’art. 32 qualifica espressamente come ‘fondamentale’, e con la garanzia dei livelli essenziali di assistenza, condizione imprescindibile di unità e uguaglianza nel Paese, ad ogni latitudine”.

“Al momento – conclude la coordinatrice azzurra – non mi sembra ci siano soluzioni reali all’orizzonte. Se gli esiti non dovessero essere soddisfacenti, come purtroppo temo, siamo pronti a mettere in campo tutti gli strumenti a disposizione, politici e giuridici, per portare il tema al centro del dibattito parlamentare e intimare il Governo a provvedere in modo urgente e concreto ai bisogni dei cittadini molisani”.