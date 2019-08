Cln Cus Molise, Abdessamad Soufi nello staff dei preparatori atletici per la serie A2

Il Circolo La Nebbia Cus Molise e Abdessamad Soufi condivideranno anche la prima avventura del club molisano in serie A2.

Soufi, infatti, farà parte dello staff di preparatori atletici a conferma dell’ottimo lavoro svolto in particolare nell’ultima stagione sportiva alla corte di Marco Sanginario.

“E’ un onore e un orgoglio per me poter affrontare con il Circolo La Nebbia Cus Molise l’avventura sportiva in serie A2 – spiega senza giri di parole – vivere fianco a fianco con lo staff e con i ragazzi un’intera stagione sarà qualcosa di molto bello e importante per me. Avrò modo di crescere e migliorare in quello che è il mio lavoro, avrò sicuramente occasione di apprendere tanto studiando e applicandomi sul campo giorno dopo giorno”.

Il pensiero di Soufi va poi a quello che è il torneo di A2 in generale. “Sappiamo tutti – dice – che ci aspetta un campionato duro e difficile ma cercheremo di farci trovare pronti. Incontreremo avversarie di grande spessore e non potremo permetterci distrazioni. Conosco bene le qualità dei ragazzi e posso garantire che ci metteranno tanto cuore e tanta grinta per arrivare all’obiettivo stagionale che è la salvezza. Colgo l’occasione per ringraziare il presidente Dell’Omo, la società tutta e il mister Marco Sanginario per avermi dato questa opportunità”.

Campobasso potrà avere nuovamente una formazione in serie A, a distanza di tempo. “E’ vero – interviene Soufi – e la cosa ci fa onore. La gioia e le immagini dell’ultima partita con il Fano che ci ha consegnato la promozione, resteranno per sempre scolpite nel cuore. In questo modo sono stati ripagati i nostri sacrifici e il nostro lavoro. Abbiamo vissuto un anno duro e intenso ma il dolce finale ci ha ripagato di tutto”.