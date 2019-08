A Mirabello Sannitico divertimento col torneo di Cornhole. Colitti bissa il successo del 2018 in coppia con Centritto

Un pomeriggio all’insegna del sano divertimento in Piazza Vittorio Veneto a Mirabello Sannitico. Il Comitato Feste di Santa Maria di Monteverde, nell’ambito dell’Estate Mirabellese 2019, ha organizzato la quinta edizione del torneo Cornhole, specialità doppio. Un evento che, come avviene da cinque anni, diverte e coinvolge tantissime persone, non solo di Mirabello Sannitico.

A vincere sono stati Angelo Colitti (che ha bissato il successo del 2018) e Gianni Centritto, i quali hanno sconfitto nella finalissima la coppia composta da Antonio e Renato Di Vico.

Le due coppie finaliste hanno superato, in semifinale, i binomi composti da Diego Caiella con Antonio De Simio (l’altro vincitore del 2018) e Gianguido Di Biase con Alessandro Vivenzo, quest’ultimo in vacanza a Mirabello da Ancona.

Arbitro degli incontri è stato Carlo Fantacone, tra gli organizzatori della kermesse.

Il Cornhole è un gioco che prevede il lancio di sacchetti di stoffa, riempiti solitamente di mais, verso una piattaforma di legno, dove c’è un buco di quindici centimetri di diametro. Col sacchetto in buca la squadra ottiene tre punti, un solo punto se il sacchetto resta sulla piattaforma.

Il Cornhole è nato in Germania ed è arrivato in Italia nel 2007 da alcuni appassionati di Kubb (un gioco che si avvicina alle bocce e al bowling). Dal 2009 si disputano i campionati italiani di Cornhole, specialità doppio, con la prima edizione organizzata a Ravenna, le successive a Modena.