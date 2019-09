Luzzi-Chiacchella al Rally del Molise per combattere la sclerosi multipla

Sarà un Rally del Molise 2019 dal sapore speciale per Fabrizio Luzzi e Clarissa Chiacchella. Il 5-6 ottobre 2019 l’equipaggio molisano-lombardo, sarà al fianco dell’Aism (nei giorni in cui la mela sarà in tante piazze italiane e anche a Campobasso) nella lotta alla sclerosi multipla esponendo sulla Skoda Fabia R5 la scritta ‘Facciamo Sparire la sclerosi multipla’. A parlare di questo è la navigatrice comasca che combatte con cuore e determinazione contro la malattia, senza rinunciare alle corse. Anzi. “Quando mi hanno diagnosticato la malattia è stato un brutto colpo perché tutto questo per me rispecchiava la sedia a rotelle. Ho avuto paura di non poter vivere più la mia vita quotidiana, di non poter più correre ma poi ho reagito. Con la terapia alla quale mi sono sottoposta le lesioni si sono sedimentate e i rally mi hanno dato una spinta in più per andare avanti. Ho aumentato le corse e ho continuato a fare la vita di sempre. Certo, sono sotto controllo e colgo l’occasione per ringraziare il team di medici che mi ha in cura perché sono fantastici, ma voglio dire a tutti che non bisogna avere paura di parlare della malattia. Confrontarsi e parlarne fa bene”.

Nell’abitacolo l’esperienza di certo non le manca così come la voglia di scoprire posti e prove speciali diverse. “Sarò per la prima volta a correre in Molise e per questo ringrazio Fabrizio Luzzi che mi ha dato questa opportunità – sottolinea felice – sarà sicuramente una bellissima esperienza, uscirò fuori dalla mia zona per conoscere e scoprire una realtà nuova. Sono entusiasta di questo e non vedo l’ora di cominciare”.

Lei che è una combattente per natura, e non potrebbe essere altrimenti, fissa gli obiettivi. “Sicuramente – dice – puntiamo prima di tutto a divertirci e poi perché no, anche ad andare forte con la speranza magari di chiudere tra i primi dieci assoluti. Sarebbe fantastico ma se non dovessimo riuscirci non sarà un problema”.

Felice del ritorno alle gare anche il pilota Luzzi. “Torno in macchina con grande entusiasmo perché insieme a Clarissa abbiamo un obiettivo preciso che è quello di essere al fianco di Aism nella lotta alla sclerosi multipla. Questo è il più grande successo che potevamo avere, al di là delle classifiche e dei tempi sulle prove speciali. Sono orgoglioso di questa possibilità e mi auguro che il nostro contributo possa servire in una dura battaglia che si combatte a livello nazionale, e non solo, contro una brutta malattia”.

Luzzi sposta poi la sua attenzione sulla gara. “Essere al via del rally del Molise, per chi come me ama i motori è una gioia – sottolinea – vogliamo divertirci e poi se dovesse arrivare un risultato positivo lo accetteremo volentieri”.