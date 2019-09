Il Lions Club Campobasso presenta il nuovo Consiglio direttivo e realizza il primo service annuale per l’ADMO

Il Lions Club Campobasso ha presentato, nel corso dell’assemblea dei soci, il nuovo Consiglio direttivo, approvando il bilancio sociale e il programma delle attività previste per il 2019/2020.

Al termine dell’Assemblea è stato realizzato il primo Service del Lions e del Leo Club Campobasso “Campobasso ed i Lions insieme per l’ADMO Molise”, dedicato alla sensibilizzazione al Tema della Donazione ed a sostegno dell’ADMO Molise.

Alla manifestazione, oltre ai Soci del Lions e del Leo Club Campobasso con molti Amici che hanno risposto con entusiasmo all’invito loro rivolto, hanno partecipato i Presidenti del Rotary Club Campobasso, Cesare Bitonti, de La Rete Onlus, Licia Visaggio, dell’IRESMO, Nella Rescigno, il Questore di Campobasso, Mario Caggegi, l’Assessore della Regione Molise e una nutrita rappresentanza di amministratori comunali di Campobasso.

La serata, condotta dal Cerimoniere del Lions Club Campobasso, Raffaella Petti, è stata aperta dal saluto del Presidente Aldo Reale succeduto dall’intervento dell’Officer Distrettuale per il Tema della Donazione, Francesco Ferrauto.

L’intervento di Eugenio Astore, Socio del Lions Club Campobasso e Presidente dell’ADMO Molise, ha rappresentato il momento più intenso ed emozionante perché ha esposto l’attività svolta dall’ADMO, la necessità e la richiesta di aiuto per trovare sempre più donatori al fine di salvare sempre più vite, i modi, i luoghi e i tempi per diventare donatori e a chi rivolgersi.

Particolarmente commovente il ricordo di quanti giovani vite sono state salvate grazie alla Donazione, ma anche di coloro che non ce l’hanno fatta e che comunque c’impongono un rinnovato impegno anche nel loro ricordo, come l’indimenticata Carolina Sabatelli a cui è dedicato l’annuale concorso destinato alle Scuole.

Eugenio Astore ha voluto ricordare anche l’impegno fondamentale delle associazioni come l’AVIS e l’AIDO, portando l’esempio di Sara Maggiani, scomparsa prematuramente, che in qualità di donatrice AIDO ha donato i suoi organi che hanno donato altra vita.

Nel corso della Serata il Socio e Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso, Stefano Maggiani, ha ricordato l’importante campagna di informazione e prevenzione “Molise senza sostanze stupefacenti”, lanciata dal Procuratore Dr. Nicola D’Angelo insieme alle Forze dell’Ordine, agli Ordini Professionali, alle Istituzioni e ai media, rivolta a contrastare il fenomeno preoccupante dell’aumento della diffusione delle sostanze stupefacenti e delle tossicodipendenze.

Stefano Maggiani ha poi donato al Presidente del Lions Club Campobasso, Aldo Reale, e al Presidente del Rotary Club Campobasso, Cesare Bitonti, il braccialetto azzurro simbolo della Campagna “Molise senza sostanze stupefacenti” chiedendo un impegno comune sinergico per realizzare e sostenere un programma comune di attività rivolte ai giovani per proteggerli da questo pericolo e per contrastare la diffusione delle droghe. I due Presidenti hanno così sancito un patto per un rinnovato impegno dei loro rispettivi Club accanto alle Istituzioni.

La serata si èconclusa con grande soddisfazione del Lions e del Leo Club Campobasso che hanno visto presenti 130 persone a questa prima iniziativa dedicata alla Donazione e a sostegno dell’ADMO Molise.