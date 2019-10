Dossier Statistico Immigrazione 2019, tutto pronto per la presentazione presso l’Archivio di Stato di Campobasso

Venerdì 25 ottobre 2019, alle ore 10.30, presso la Sala “E. Gencarelli” dell’Archivio di Stato di Campobasso in Via Orefici n. 43, con ingresso libero, sarà presentato il DOSSIER STATISTICO IMMIGRAZIONE 2019 (29esima edizione) a cura di IDOS in partenariato con CONFRONTI, finanziato con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese.

Il Dossier Statistico Immigrazione studia e descrive l’immigrazione e l’emigrazione a partire dai dati statistici ufficiali, affidandone l’analisi e l’interpretazione a una pluralità di strutture, soggetti e prospettive disciplinari. Filo conduttore dell’intero volume è il pluralismo, grazie al coinvolgimento redazionale di un centinaio di studiosi ed esperti, ciascuno portatore di competenze e bagagli culturali differenti e di una peculiare prospettiva sulle migrazioni.

Il volume si apre con la dimensione internazionale ed europea, per poi esaminare le caratteristiche strutturali dei flussi e delle presenze degli immigrati in Italia, i processi di inserimento, integrazione e partecipazione, il contributo dell’immigrazione al lavoro e all’economia nazionali. Chiudono il Rapporto i capitoli dedicati ai singoli contesti regionali e territoriali ed un’ampia appendice statistica. Ne risulta una lettura aggiornata e articolata dell’immigrazione, quanto mai urgente e necessaria per elevare il grado di conoscenza e di consapevolezza sul tema da parte di un pubblico sempre più vasto.

Il volume, corredato da una scheda di sintesi, verrà distribuito ai partecipanti fino ad esaurimento copie.

Per informazioni: Archivio di Stato di Campobasso – Via Orefici, 43 Tell. 0874 90349/411488 – email: as-cb@beniculturali.it