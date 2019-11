Campobasso, al via i lavori di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza delle strade comunali

L’Amministrazione comunale e l’assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Campobasso, hanno messo in programma una serie di imminenti interventi per asfaltare alcune zone cittadine che necessitano di manutenzione ed hanno previsto anche la risistemazione di alcuni tratti di marciapiedi.

“I lavori prenderanno il via entro la fine del mese di novembre e verranno conclusi entro la fine del 2019”. Ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici, Giuseppe Amorosa, che ha poi illustrato le zone che verranno interessate dagli interventi.

“Si tratta di lavori di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza delle strade comunali, di ripristini localizzati e realizzazione dossi rallentatori con conglomerato bituminoso caldo – ha specificato l’assessore, entrando nel dettaglio tecnico delle operazioni che verranno svolte – Si procederà così ad asfaltare dove necessario le zone di via Pisa, via Firenze, via Torino, via Benevento (alle spalle del Mercato Coperto), rotatoria di via Quircio, rotatoria Piazzale Palatucci, via Manzoni, via Carducci, via Conte Verde, Piazza Andrea d’Isernia, via Novelli, via G. B. Vico (dopo il ponticello). Inoltre, verranno effettuati lavori per riparare alcune buche presenti a C. da Lama Bianca e C. da Colle Longo e verranno realizzati due dossi rallentatori a Colle delle Api (La Molisana) e uno in via IV Novembre. Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria sui marciapiedi – ha aggiunto Amorosa – verranno effettuati a via S. Antonio dei Lazzari (Equitalia), nei pressi del passaggio a livello (zona San Giovanni dei Gelsi) e verranno realizzati anche dei marciapiedi nel tratto d’ingresso alla Piscina comunale”.