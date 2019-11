‘Lezioni di rispetto’, il Lions Club Campobasso in cattedra al Liceo Scientifico ‘Romita’

Il Lions Club Campobasso, nell’ambito del Service Lions “Lotta alla violenza sulle donne e all’abuso sui minori”, ha realizzato al Liceo Scientifico A. Romita di Campobasso, l’incontro Lezioni di Rispetto.

L’iniziativa, dedicata ai Giovani e moderata dal Vice Presidente del Lions Club Campobasso Stefano Maggiani e dallo studente Pasquale Palange, ha previsto la proiezione del Video dello Spettacolo Teatrale “Ti Amo da Morirne” dell’attrice Mena Vasellino e il successivo dibattito-confronto tra professionisti soci del Lions Club Campobasso impegnati nel settore, Elena De Oto e Maria Calabrese, rappresentanti delle Forze dell’Ordine, il Commissario della Polizia di Stato Dr. Di Giorgio, e gli studenti.

Sono stati presenti ed hanno dato un importante contributo all’incontro il Questore di Campobasso, Dr. Alberto Francini, e la Prof.ssa Raffaella Petti, Socia del Lions Club Campobasso, delegata del Direttore dell’UFS Molise, Prof.ssa Anna Paola Sabatini.

Un particolare ringraziamento per la riuscita dell’iniziativa va riconosciuto alla Dirigente Scolastica del Liceo Scientifico A. Romita, Anna Gloria Carlini, e alle docenti Adele Fraracci, Simonetta Tassinari e Antonella Presutti, Socia del Lions Club Campobasso, per l’importante attività di formazione sviluppata con gli studenti che hanno dato vita, in modo eccellente ed informato, al dibattito.

Ascoltati questi meravigliosi studenti, non possiamo avere alcun dubbio che il Mondo, domani, sarà certamente migliore.

Le iniziative del Lions Club Campobasso per la Lotta alla Violenza sulle Donne e all’abuso sui minori continueranno con altri incontri.