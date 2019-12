Un panettone per la vita, in tanti all’iniziativa promossa nelle piazze di Campobasso dall’Associazione Donatori Midollo Osseo

Riuscita a Campobasso l’iniziativa ‘Un panettone per la vita‘ organizzata da ADMO Molise, l’Associazione Donatori Midollo Osseo, nella giornata di domenica 1 dicembre 2019.

In tanti hanno condiviso l’evento solidale istituzionale promosso da ADMO regionale “Carolina Sabatelli”, che rientra nella campagna nazionale con un dono che ti dona la possibilità di diffondere un dolce messaggio di speranza, quella di regalare una seconda possibilità di vita a chi lotta contro leucemie, linfomi e altre patologie del sangue.

I volontari dell’associazione presieduta da Eugenio Astore hanno incontrato i cittadini in piazza Vittorio Emanuele e presso la Parrocchia del capoluogo.

Nei gazebo e nei desk Admo allestiti per l’occasione la possibilità di ricevere, con un contributo destinato all’associazione, panettoni e pandori di qualità, racchiusi in eleganti confezioni, e soprattutto un’opportunità di chiarire ogni dubbio e ricevere tutte le informazioni necessarie per diventare donatori di midollo osseo.

“Un Panettone per la Vita” ha permesso in questi anni di informare la popolazione sulla donazione di midollo osseo e cellule staminale emopoietiche aumentando sensibilmente il numero dei donatori italiani iscritti all’IBMDR (Registro Italiano Donatori Midollo Osseo), che oggi sono oltre 450mila.

Un grande numero, eppure non sufficiente, perché in caso di donatore non consanguineo la compatibilità con la persona malata in attesa di trapianto si verifica in 1 caso su 100mila.

L’attività di ADMO quindi non si ferma: i proventi dell’edizione di quest’anno di “Un Panettone per la Vita” verranno utilizzati per acquistare i kit salivari necessari per iscrivere nuovi donatori al Registro IBMDR attraverso il prelievo dei loro dati genetici in modo semplice e sicuro.

L’associazione ringrazia tutti coloro che hanno condiviso con sensibilità e partecipazione l’iniziativa di solidarietà.