Palazzo San Giorgio, gli eventi in città dell’amministrazione comunale durante il mese di marzo

Anche per il mese di marzo, l’Amministrazione Comunale di Campobasso, con il coordinamento della struttura dell’assessorato alla Cultura, ha inteso mettere in rete e collegare una serie di eventi di varia natura che verranno svolti nell’arco di tutto il mese.

Si tratta, come ha già ribadito l’assessore alla Cultura, Paola Felice, nei mesi scorsi, di un modo di mettere a sistema eventi e manifestazioni e allo stesso anche di una fonte informativa organica che lasci traccia nella comunità cittadina di quale sia il tipo di attività proposte in un arco di tempo quantomeno mensile.

“La programmazione culturale viene fatta con un coinvolgimento costante e con l’attuazione di una serie di ragioni sinergiche tra vari assessorati, associazioni e operatori culturali locali che sta riportando non solo la gente a partecipare in gran numero agli eventi proposti – ha dichiarato l’assessore Felice – ma sta contribuendo anche a far sviluppare nuove idee e suggerimenti che giungono all’Amministrazione tramite delle proposte diversificate e tutte meritevoli di un approccio approfondito. La principale forza di questo modello organizzativo che con estrema concretezza, senza mai perdere di vista le risorse disponibili, come Amministrazione e come assessorato alla Cultura stiamo portando avanti sin da questa estate, risiede proprio nella funzione di collettore culturale e sociale attivo 365 giorni l’anno”.

Tanti gli eventi in programma in un calendario che si presenta fitto di appuntamenti e incontri davvero per tutti i gusti.

“Un cartellone che sia nella varietà delle proposte che nella molteplicità degli appuntamenti – ha specificato con piace Felice – mostra una città vitale, aperta come non mai ai contenuti, e capace, prima di ogni altra cosa, di dare voce a identità e pensieri”.